В Ярославле идут поиски 16-летнего подростка

Юноша ушел из госучреждения 14 ноября. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле с 14 ноября идут поиски 16-летнего Анатолия Рябова. Юноша ушел из детского дома в Кировском районе и не вернулся.

На виде парню 16 лет, рост 175 сантиметров, худощавый, волосы черные средней длины. Был одет в бежевую куртку, белую толстовку, черные спортивные штаны с надписями белого цвета на бедрах, черные кроссовки.

Если вы знаете, где находится Анатолий, сообщите в полицию по номерам 02, 102 или 112. Можно позвонить и на горячую линию ЯрСпаса: 8(910)964-08-33.