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Общество15 ноября 2021 6:26

Врио губернатора Ярославской области показал своего домашнего питомца

Михаил Евраев опубликовал снимок с собакой по кличке Джек
Полина Вачнадзе
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Врио губернатора Ярославской области показал своего домашнего питомца. ФОТО: страница Михаила Евраева, Instagram

Врио губернатора Ярославской области показал своего домашнего питомца. ФОТО: страница Михаила Евраева, Instagram

Врио губернатора Ярославской области в выходные удивил многих ярославцев, опубликовав на своей странице в Instagram фотографию с домашним любимцем. До этого главы региона и остальные чиновники снимками личного характера своих подписчиков не баловали.

- Отличные выходные. Это мой друг – Джек, - представил своего питомца Михаил Яковлевич.

Откликов фотография получила немало:

- Здорово! Для нас, ярославцев, ваша доступность удивительна, мы к такому не привыкли, и рады, что появился такой же человек, как и мы все… В добрый путь. Джек классный!

- У вас добрые глава и мне кажется, Джек улыбается.

Меньше чем за день фотография врио не на рабочем месте набрала больше двух тысяч лайков и более ста комментариев.