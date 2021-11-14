В Дзержинском районе Ярославля произошла крупная авария

И машины, и люди сильно пострадали в ДТП. Фото: "Подслушано в Ярославле"

13 ноябпя около 20:00 вечера в Ярославле на улице Большая Норская столкнулись два автомобиля. И машины, и люди сильно пострадали в ДТП.

- 25-летний молодой человек, управляя автомобилем «Нива Шевроле» столкнулся с автомобилем «Дэу», за рулем которого был 20-летний водитель, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

20-летнего водителя госпитализировали с травмами в больницу, а его 21-летнему пассажиру назначили амбулаторное лечение.