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Общество12 ноября 2021 9:00

В Ярославле граждане Таджикистана заключены под стражу за хранение наркотиков в хостеле

Им грозит до 20 лет лишения свободы
Влада Красоткина
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Оба наркокурьера признали свою вину.

Оба наркокурьера признали свою вину.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция задержала двух молодых парней из Таджикистана в одном из хостелов Ярославля. В ведомстве рассказали, что иностранцы хранили в номере 49 свертков героина.

- Одному молодому человеку 19 лет, другому 22 года. В во время допросов обвиняемые пояснили, что приехали в Ярославль для оборудования тайников с наркотиками, для их сбыта неопределенному числу наркопотребителей. В ходе следствия установлено, что обвиняемые успели оборудовать ряд закладок на территории города, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Оба наркокурьера признали свою вину и показали места закладок. Сейчас они находятся под стражей, им грозит до 20 лет лишения свободы.