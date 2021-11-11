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Общество11 ноября 2021 13:22

Мэр Ярославля напомнил нерадивым подрядчикам о штрафах за срыв сроков сдачи объектов: «Халтура не пройдет»

Владимир Волков посоветовал компания трезво оценивать свои возможности, прежде чем участвовать в конкурсах
Полина Вачнадзе
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Мэр Ярославля напомнил нерадивым подрядчикам о штрафах за срыв сроков сдачи объектов

Мэр Ярославля напомнил нерадивым подрядчикам о штрафах за срыв сроков сдачи объектов

Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков напомнил подрядчикам о штрафных санкциях за срыв сроков исполнения контрактов.

- В договорах прописаны штрафные санкции. И эти санкции будут применены автоматически. Поэтому, участвуя в контрактах, трезво оценивайте свои возможности, - написал в своем Telegram-канале глава города.

И пригрозил показательными процессами, которые, по его мнению, должны привести в чувство руководителей подрядных организаций, которые к своим обязанностям относятся безответственно.

- Я всегда перед приемкой лично осматриваю объекты. Поэтому халтура не пройдет, - уверил Владимир Волков. – Мы всегда готовы идти навстречу подрядчикам, если видим, что трудности носят объективный характер. Но бывают случаи, когда подрядчик не может внятно объяснить, почему срываются сроки. Задаешь вопросы – руководитель просто молчит или разводит руками. Детский сад какой-то.