В Ярославле на остановке сгорел автобус

В Ярославле сгорел автобус. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Сегодня, 10 ноября, в Заволжском районе сгорел автобус №40. ПАЗ загорелся на остановке улица Дачная. Он только вышел на маршрут и пассажиров в нем не было.

Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 6:21 утра.

- На момент приезда пожарных ПАЗ горел полностью. На месте работали семь пожарных и две единицы техники. Пострадавших нет, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Огонь тушили около 30 минут. Автобус выгорел полностью.

- Новенький автобус, жаль. Теперь на одну единицу подвижного состава на маршруте меньше будет, - сокрушаются ярославцы.