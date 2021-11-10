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Происшествия10 ноября 2021 10:47

В Ярославле на остановке сгорел автобус

ЧП произошло в Заволжском районе
Полина Вачнадзе
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В Ярославле сгорел автобус. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле сгорел автобус. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Сегодня, 10 ноября, в Заволжском районе сгорел автобус №40. ПАЗ загорелся на остановке улица Дачная. Он только вышел на маршрут и пассажиров в нем не было.

Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 6:21 утра.

- На момент приезда пожарных ПАЗ горел полностью. На месте работали семь пожарных и две единицы техники. Пострадавших нет, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Огонь тушили около 30 минут. Автобус выгорел полностью.

- Новенький автобус, жаль. Теперь на одну единицу подвижного состава на маршруте меньше будет, - сокрушаются ярославцы.