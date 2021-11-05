В Ярославле скончался полковник милиции в отставке

Виталию Витальевичу был 61 год. Фото: УМВД России по Ярославской области

В Ярославле ушел из жизни полковник милиции в отставке Виталий Кобозев. Виталию Витальевичу был 61 год. С июня 1998 года по ноябрь 2002 года он проработал начальником отдела внутренних дел Ленинского района.

- После увольнения из органов внутренних дел продолжил принимать активное участие в деятельности ветеранской организации. С 2017 года - бессменный председатель Общественного совета при ОМВД России по Ленинскому городскому району. Вся его жизнь – это преданность выбранному делу и служение людям. Память об умелом, чутком руководителе и добром, отзывчивом человеке, навсегда останется в сердцах его коллег и всех, кто его знал, - передают слова соболезнования в УМВД России по Ярославской области.

Похороны Виталия Витальевича пройдут 7 ноября в 13:00 на кладбище Петрово Ярославского района.