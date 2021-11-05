Банда ярославских мошенников обманывает жителей на сайте бесплатных объявлений

Каждый из пострадавших хотел что-то купить на сайте бесплатных объявлений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За один день в полицию Ярославля с заявлениями о мошенничестве пришли четыре жителя. Каждый из пострадавших хотел что-то купить на сайте бесплатных объявлений, но, увы, сделка обрывалась: злоумышленники забирали деньги и сбегали.

- 26-летняя девушка пояснила, что неизвестные лица при покупке детской куртки, объявление о продаже которой разместила на сайте заявительница, убедили перейти с сайта объявлений в мессенджер, куда прислали ей ссылку, перейдя по которой женщина ввела сведения о своей банковской карте. После этого с ее карты произошло списание 6000 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

С этой же бедой столкнулась 34-летняя женщина, которая хотела купить виниловые пластинки. 39-летний так и не приобрел мини-трактор, а 67-летний мужчина остался без гаража.

Против злоумышленников в полиции возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество» и «Кража», по некоторым случаям сейчас проводится проверка.