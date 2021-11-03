Больницы Ярославской области получат 17 новых машин скорой помощи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославскую область прибыли 17 новых машин скорой помощи, в ближайшее время доставят еще 11. Все они полностью укомплектованы необходимым оборудованием.

- Как только все машины поступят в регион, планируем передать их в медучреждения, - сказал и.о. заместителя председателя областного правительства Анатолий Гулин.

Однако врио губернатора Михаил Евраев распорядился не ждать, когда соберется вся партия и те «скорые», что уже прибыли в регион, распределить по медицинским учреждениям, не проводя при этом никаких торжественных церемоний. Тем самым будет выиграно время – бригадам не придется простаивать в ожидании ремонта старой техники, а значит сократится срок приезда «скорых» на вызовы.

Три реанимобиля получат станция скорой помощи и центр медицины катастроф Ярославля. Три машины класса «В» с набором реанимационного, акушерского и фельдшерского оборудования уедут на станцию «скорой» в Рыбинск. Два автомобиля выделено Ростовской ЦРБ. Машины направят в Даниловскую, Борисоглебскую, Большесельскую, Гаврилов-Ямскую, Переславскую, Пречистенскую и Тутаевскую ЦРБ, а также больницу имени Соловьева.