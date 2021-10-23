В Ростове Великом сотрудники МЧС спасли двух маленьких котят

Малышам, угодившим в теплотрассу, уже нашли хозяев. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Спасатели Ростова Ярославской области спасли от верной гибели двух котят. За помощью к сотрудникам МЧС обратилась местная жительница.

- Вечером 21 октября поступил вызов. Как оказалось, уже два дня из теплотрассы доносилось мяуканье, жители пытались помочь котятам своими силами, но ничего не получилось, - рассказал начальник поисково-спасательного подразделения пожарно-спасательной службы Ростова Сергей Пеховцев.

Малыши сидели в теплотрассе между домами 28 и 29 в I микрорайоне. Возможно, туда их загнала собака, а может залезли в трубы, спасаясь от холода. Но когда приехали спасатели и начали светить фонариками, котята забились еще дальше и перестали мяукать, поэтому обнаружили их с большим трудом. А дальше уже было дело техники: при помощи специального инструмента - длинной палки с петлей на конце, животных достали из ямы.

- Малышей было двое, чуть больше ладошки, напуганные, конечно. Мы передали их местным жительницам, они сказали, что знают, куда их пристроить, - сказали спасатели.

Еще бы чуть-чуть, и котята погибли - со дня на день теплотрассу должны были закрыть бетонными плитами.