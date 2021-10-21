Водитель из Ярославской области "накатал" 129 штрафов

К слову, штрафов у мужчины накопилось 129 штук. Фото: Алексей ФОКИН

В Угличе Ярославской области появился водитель, который очень любит погонять, но не любит оплачивать штрафы. К слову, их у него накопилось 129 штук.

- Судебный пристав уведомил злостного нарушителя о возбуждении исполнительных производств, после чего направил запросы в регистрирующие органы для получения сведений о должнике, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Средств на счету мужчины оказалось недостаточно для погашения долга, да, и он сам не стремился к оплате. В связи с этим, судебному приставу пришлось арестовать авто водителя и выставить на торги.

- Вскоре после ареста транспортного средства автовладелец в полной мере оплатил штрафы за совершенные правонарушения. Обременения, наложенные на имущество должника в ходе исполнительного производства, сняты. Автомобиль возвращен владельцу, - сообщили о судьбе неплательщика в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.