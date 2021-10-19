В центре Ярославля произошло ДТП, в котором пострадали двое мужчин

Сейчас полиция проводит проверку по ДТП. Фото: пресс-служба УМВД России по Ярославской области

18 октября около 12:30 в Ярославле на улице Ухтомского столкнулись авто "КИА", за рулем которого был 41-летний мужчина и авто "Хендай". Им управлял 58-летний водитель.

- В результате аварии пострадал водитель "КИА" - ему назначили амбулаторное лечение. Кроме этого, пострадал 41-летний пассажир машины - его госпитализировали, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС ГИБДД и медики. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии.