В Ярославле сотрудницу банка обвиняют в хищении денег со счета мертвого клиента

Сейчас рассмотрение уголовного дела продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле скончался клиент одного из банков, у которого было 2 миллиона рублей на счету, но не было родственников. Вскоре об этом узнала сотрудница организации и решила по-тихому списать из сбережений умершего 600 тысяч рублей.

- Обвиняемая, будучи работником офиса одного из банков, в период с октября по ноябрь 2020 года совершила хищение средств в крупном размере в сумме 600 000 рублей с банковского счета открытого на имя бывшего клиента банка. Мужчина скончался в 2014 году, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Сейчас рассмотрение уголовного дела продолжается.