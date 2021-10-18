В Ярославле три дня разыскивают 16-летнюю школьницу

Девушка пропала 15 октября. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле с 15 октября идут поиски 16-летней Марии Гороховой. 16-летняя девушка ушла гулять из дома во Фрунзенском районе и до сих пор не вернулась.

На вид школьнице 16 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные, глаза карие. Была одета в черное шерстяное пальто, черные брюки, черные кроссовки. При себе была сумка золотистого цвета.

Известно, что девушка пропадает уже не в первый раз. Ее поиски велись в марте этого года, тогда школьница сама вернулась домой. На своей странице в соцсети написала, что с ней все хорошо.

Если вам известно, где Мария находится сейчас, сообщили в полицию по телефонам 02, 102, 112 или по телефону горячей линии ЯрСпаса 8(910)964-08-38.