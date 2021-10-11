Колонна байкеров в Ярославле перекрыла Московский проспект

Поток железных коней перекрыл дорогу автомобилистам. Фото: Михаил Горбатюк, "Дороги Ярославля"

9 октября в Ярославле прошло закрытие мотосезона. В честь этого колонна байкеров проехала по городу, но, к сожалению, без происшествий не обошлось. Большой поток железных коней перекрыл дорогу автомобилистам на перекрестке с проспектом Фрунзе.

Многие жителей считают, что такое поведение на дорогах непозволительно, но некоторые ярославцы были более благосклонны к ситуации.

- Не судите. Тяжело проехать по правилам такому количеству мотобратьев. Раз в год пропустите - закрытие сезона, - пишет в защиту байкеров Алексей Б. в группе "Дороги Ярославля".

- Вот как хотите. Чаще всего, мотоциклисты ведут себя на дороге ужасно. Из 10 человек - 8 будут грубо нарушать все что можно. Это я как водитель говорю, - высказалась против Дарья А.