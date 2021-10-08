В мессенджерах распространяют фейки о стрельбе в ярославских школах и колледжах

Утро в Ярославле началось с тревожной информации: в чатах школ и других образовательных учреждениях появились предупреждения о вооруженных нападениях на школы и колледжи. Первые сообщения пришли ночью 7 октября, утром 8-го в чаты посыпалась информация о стрельбе как свершившемся факте, о погибших, раненых и задержанных.

- Было 10 стрелков, двух задержали, 8 человек убежали. Их ищут, - такие сообщения пересылали друг другу учащиеся.

В действительности же никаких нападений не было, как не было, соответственно, ни раненых, ни задержанных. Официальных комментариев ни одно силовое ведомство пока не дает. Однако многие студенты заметили, что рядом с образовательными учреждениями сегодня с утра либо стоят машины спецслужб, либо часто проходят люди в форме. Фейк фейком, а лишняя осторожность в данной ситуации совсем не лишняя. Судя по всему, правоохранительные органы в курсе происходящего и держат ситуацию на контроле.

Информация о готовящихся нападениях на школы и колледжи гуляет сегодня и по костромским чатам. Там правоохранительные органы просят всех соблюдать спокойствие и не подаваться панике.