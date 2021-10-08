В Ярославской области поставлен очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

8 октября коронавирусом заболели 229 ярославцев. Скриншот Яндекс.Статистика

В Ярославской области, по данным оперштаба, поставлен очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. 8 октября поставлены 229 новых диагнозов. С начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 63 218 человек.

8 октября зафиксировано три летальных исхода от COVID-19, с начала распространения инфекции в Ярославской области скончались 1 250 человек.

В целом по России не снижается ни уровень заболеваемости, ни уровень смертности. Заболели за сутки 27 246 россиян, умерли 936. И это тоже антирекорд.