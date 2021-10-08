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Общество8 октября 2021 9:00

В Ярославле построят волейбольный центр за полтора миллиарда рублей

Площадку будут строит на проспекте Фрунзе
Влада Красоткина
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Возведение волейбольной арены ведется за счет инвестора.

Возведение волейбольной арены ведется за счет инвестора.

Фото: Правительство Ярославской области

На проспекте Фрунзе в Ярославле построят волейбольный центр за полтора миллиона рублей. Регион на этот объект потратит 745,5 миллионов рублей, а оставшуюся сумму оплатит государство. – На софинансирование строительства центра будет дополнительно направлено 1,55 миллиарда рублей, – рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – С помощью этих средств мы сможем завершить строительство здания для игры в пляжный волейбол, а также тренировочного и подготовительно-восстановительного блоков с бассейном. Именно эти объекты центра финансируются государством. Со стороны региона выделим 745,5 миллионов рублей. Возведение волейбольной арены ведется за счет инвестора. В волейбольном центре будут проходить занятия по волейболу, баскетболу, мини-футболу, художественной гимнастике, борьбе, плаванию и другим видам спорта, а также конференции, фестивали и концерты. Строительство комплекса идет в два этапа, но работы идут одновременно. На площадке уже проведена планировка территории, сделаны временная дорога к объекту и ливневая канализация. В настоящее время рабочие обустраивают свайное поле.