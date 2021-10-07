В Ярославской области устанавливают скамейки из пластика

Сейчас лавка из пластика находится во дворе дома № 15 на улице Зелинского. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске Ярославской области местные жители за четыре месяца сдали более 100 килограммов пластика, из которого получилось сделать экоскамейку. Идея сортировать вторичное сырье и превращать его в полезные предметы появились у рыбинских активистов еще в мае.

— Это вылилось в такие масштабы, за четыре месяца было собрано использованного пластика на целую скамейку. Активисты сдали более 100 килограммов вторсырья, которые затем отправили на переработку в Ярославль. Взамен жители получили двухметровую экоскамейку, — рассказала председатель комитета по развитию местного самоуправления Наталья Жигачева.

Сейчас лавка из пластика находится во дворе дома № 15 на улице Зелинского. В дальнейшем ее перенесут на общественную территорию — «Зеленый дворик». Сейчас в паре идет благоустройство. Часть работ жители выполнили в этом году: очистили территорию от деревьев, в следующем ремонт собираются продолжить.