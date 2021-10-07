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Общество7 октября 2021 12:15

В Ярославле нашли 16-летнего подростка

Девочка пропала 30 сентября
Влада Красоткина
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Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области завершили поиски 16-летней девушки, которая 30 сентября девушка ушла из дома в поселке Красные Ткачи. До 7 октября о ее местонахождении ничего не было известно.

- По факту безвестного исчезновения следственными органами была организована доследственная проверка. Незамедлительно была начата работа по ее поиску, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. В поисках принимали участие следователи, сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательных организаций.