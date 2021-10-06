Влюбленных из Ярославля задержали в Костроме за распространение наркотиков

Влюбленных из Ярославля задержали в Костроме

В Костроме сотрудниками полиции задержаны влюбленные из Ярославля. Парочка – 40-летний мужчина и его 41-летняя подруга – приехали в соседнюю область для того, чтобы забрать там наркотики.

- «Закладчики» сами давно потребляют запрещенные вещества, а в бизнес пришли, когда ощутили нехватку денег. Свои услуги по распространение они предложили интернет-магазину, в котором и приобретали наркотики, - сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Дилеры должны были приехать в Кострому, забрать в условленном месте товар, а потом развезти его по точкам. Но сделать это «закладчикам» помешали полицейские.

У задержанных изъяли 14 свертков, в которых находилось 7 граммов метилэфедрона. Еще порядка трех граммов оперативники изъяли из тайников на улицах Костромы.