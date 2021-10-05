В Рыбинске и Рыбинском районе «скорые» задерживаются на сутки

Нагрузка на бригады увеличились в 1,5-2 раза по сравнению с августом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рыбинске и Рыбинском районе «скорые» могут приехать на вызов с задержкой в сутки. В администрации города это объяснили увеличением числа вызовов: по сравнению с августом, в сентябре нагрузка на бригады выросла в 1,5-2 раза. По словам диспетчеров, 85% вызовов поступает от больных с температурой.

- Каждые сутки в Рыбинске фиксируют до 220 вызовов, при стандартных 150. В приоритете экстренные – пациенты с болью в груди, дети, пострадавшие в ДТП. Больные с температурой относятся к категории неотложных и обслуживаются в порядке освобождения бригад, - пояснили в администрации города.

По словам старшего смены Светланы Радченко, много времени уходит на ковидных больных, большая очередь на томограф. В Рыбинск на КТ легких везут пациентов из Мышкинского, Брейтовского и Пошехонского районов.

- Если диагноз подтверждается, «скорая» транспортирует больного или в Ярославль, или в Гаврилов-Ям. Все covid-койки в Рыбинске заняты, - говорит Светлана Радченко.

Прогнозы медиков неутешительны и предпосылок к снижению количества вызовов они не видят.