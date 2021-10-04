В Ярославле три человека получили травмы при столкновении «Хаммера» и ВАЗа

На проспекте Фрунзе дорогу не поделили «Хаммер» и «ВАЗ-21124» Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле вчера, 3 октября, произошло ДТП. Около девяти часов вечера на проспекте Фрунзе дорогу не поделили «Хаммер» и «ВАЗ-21124». За рулем иномарки находился 49-летний мужчина, ВАЗом управлял 23-летний молодой человек, сообщает пресс-служба УИВД по Ярославской области.

В аварии пострадали три человека, все из отечественной машины.

- Госпитализирован пассажир ВАЗа, мужчина 50 лет. Водитель автомобиля и еще один пассажир, 23-летний молодой человек, нуждаются в амбулаторном лечении, - рассказали в полиции.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.