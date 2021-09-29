В Ярославской области зафиксировали 7 очагов африканской чумы свиней

По свежим данным статистики в регионе находится 7 ферм на карантине Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Ярославской области не перестает бушевать африканская чума свиней. По свежим данным статистики на 26 сентября в регионе находится 7 ферм на карантине, где есть больные животные.

- В режиме карантина по АЧС среди домашних свиней в России находятся 65 очагов - в Ярославской области 7. В дикий фауне 8 очагов, - сообщили в департаменте ветеринарии Ярославской области.

Также на карантине по оспе овец и коз находятся 2 очага в Ярославской области.