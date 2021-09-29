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Общество29 сентября 2021 18:30

В Ярославской области зафиксировали 7 очагов африканской чумы свиней

А в дикой фауне 8 очагов
Влада Красоткина
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По свежим данным статистики в регионе находится 7 ферм на карантине

По свежим данным статистики в регионе находится 7 ферм на карантине

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Ярославской области не перестает бушевать африканская чума свиней. По свежим данным статистики на 26 сентября в регионе находится 7 ферм на карантине, где есть больные животные.

- В режиме карантина по АЧС среди домашних свиней в России находятся 65 очагов - в Ярославской области 7. В дикий фауне 8 очагов, - сообщили в департаменте ветеринарии Ярославской области.

Также на карантине по оспе овец и коз находятся 2 очага в Ярославской области.