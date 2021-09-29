В Ярославской области пропал 26-летний молодой человек

Посмотрите на фото. Возможно, вы знаете этого человека. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ярославской области уже шестой день ищут 26-летнего Павла Крюкова. Он пропал при странных обстоятельствах в поселке Ермакова Ярославской области. В ночь на 24 сентября молодой человек ушел из дома и никому не сказал куда. С этого о его местонахождении ничего неизвестно.

- Павел ростом в 175 сантиметров, худощавого телосложения. Глаза голубые, волосы светло-русые и короткие, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Молодой человек был одет в серую хаки ветровку, серые джинсы и шапку. Обут в кеды. Если вы что-то знаете о местонахождении Павла, то сообщите об этом по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52.