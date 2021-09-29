Ярославец взыскал с фитнес-студии деньги за отморожение, полученное во время криопроцедуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В суд обратился ярославец, который потребовал взыскать с фитнес-студии 50 тысяч рублей за неудачную криопроцедуру. Она заключалась в том, что мужчина на протяжении двух минут находился в капсуле при температуре от минус 130 до минус 150 градусов. За сеанс омоложения клиент заплатил 1000 рублей, а в результате вместо красоты получил отморожение кожи лица 1-2 степени.

- Пострадавший обратился к индивидуальному предпринимателю с претензией, однако, она не была удовлетворена. Тогда мужчина подал иск в суд и попросил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и штраф, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Хозяйка финтес-студии иск не признала и была уверена в том, что клиент получил травму по своей вине. Ему объяснили правила поведения в криокапсуле, но мужчина, по мнению ответчицы, вертел головой и поэтому обжегся. Кроме того, приводила аргумент ответчица, ярославцем еще до сеанса «заморозки» был подписан договор, по которому он отказывался от каких-либо претензий в адрес студии.

Тем не менее, суд установил, что вред здоровью истца, пусть и легкий, но был причинен. А ответчик не смог предоставить доказательств нарушения мужчиной правил поведения при проведении процедуры.

- Решением Кировского суда исковые требования удовлетворены частично. С ИП взыскана компенсация морального вреда 15 тысяч рублей и штраф 7500 рублей. Ответчик подала апелляционную жалобу в областной суд, но она осталась без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе ведомства.