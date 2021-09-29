Ярославцев ждет аномально теплое начало октября

Ярославцев ждет аномально теплый октябрь Фото: Евгения ГУСЕВА

Октябрь в Центральной России стартует с аномального тепла, радуют специалисты Центра «Фобос». По прогнозам, днем будет около 15 градусов, что градуса на 3 выше нормы.

- До конца недели облаков немного и осадки маловероятны, поэтому воздух хорошо прогревается. Правда, завтрашняя ночь обещает быть самой холодной, - говорят синоптики.

По предварительным прогнозам, сухая и довольно солнечная погода, которую с натяжкой, но можно назвать «старым бабьим летом», сохранится как минимум до начала следующей недели.

Но, уточняют специалисты «Фобоса», есть в осенних антициклонах и свои минусы. В условиях малой облачности усилится ночное выхолаживание.