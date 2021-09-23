Ярославский музей-заповедник закрывает памятники на зиму Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославском музее-заповеднике в выходные, 25 и 26 сентября, завершится активный туристический сезон. Памятники архитектуры и живописи будут закрыты. Таким образом специалисты берегут фрески и иконы от влажности и холода.

– Традиционно наши храмы XVII века с 1 октября по 1 мая будут закрыты для посетителей, – сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Летом у туристов эти объекты пользуются большой популярностью, еженедельно через них проходит не меньше тысячи человек. Мы завершаем очень сложный сезон, но все-таки его можно считать успешным.

По случаю закрытия сезона в субботу и в воскресенье в музее пройдут авторские экскурсии и прозвучат колокольные звоны. Можно посетить церкви Николы Надеина, Рождества Христова, Богоявления и Спасо-Преображенский собор.