Бывшего заместителя директора ярославского госжилнадзора осудили за взятки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тутаевский районный суд признал виновным в получении взятки в крупном размере экс-заместителя директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Олега Бойченко. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

По версии следствия, с ноября 2017-го по апрель 2019 года Бойченко ежемесячно получал от двух компаний 50 тысяч рублей за покровительство. Общая сумма взятки составила 525 тысяч рублей.

- От руководителя другой компании подсудимый получил в общей сумме 425 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Олегу Бойченко за совершенные им преступления назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, бывший чиновник обязан заплатить штраф в 7 миллионов рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.