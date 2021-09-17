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Общество17 сентября 2021 15:37

25-летнюю ярославну задержали в наркотическом опьянение

Начальство и семья не догадывались о ее зависимости
Влада Красоткина
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Ярославне назначили 3 года лишения свободы условно.

Ярославне назначили 3 года лишения свободы условно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дзержинском районе Ярославля 25-летняя девушка встретилась с наркокурьером и купила у него 3,7 граммов наркотиков. После сделки ярославна поехала в поселок Кармановский, чтобы там употребить вещество "без лишних глаз". Но девушка не знала, что за ней была слежка.

- Обвиняемая поехала в поселок Кармановский с целью употребления наркотика, где и была задержана сотрудниками полиции в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Началось расследование уголовного дела. Девушка признала свою вину, а начальство с работы прислало положительную характеристику, поэтому суд смягчил наказание и назначили 3 года лишения свободы условно. Кроме этого, обвиняемой поставили диагноз: пагубное употребление опиоидов.