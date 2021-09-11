Ярославцы хранят в банках три бюджета Ярославской области за 2021 год

Ярославцы хранят в банках три бюджета Ярославской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На счетах жителей Ярославской области хранятся 232,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

- Объем банковских вкладов увеличился за год на 3%. Для сравнения, эта сумма равна почти трем областным бюджетам 2021 года. В среднем на каждого жителя приходится 187,5 тысяч рублей накоплений, - рассказали в Отделении Ярославль ГУ Банка России по ЦФО. - Большая часть вкладов, 90%, открыта в рублях.

Прирост произошел в основном из-за увеличения объема средств на счетах эскроу. Сейчас на счетах ярославцев, участвующих в долевом строительстве жилья, находятся 7,3 миллиарда рублей. Это почти в 10 раз больше, чем год назад.

Физические и юридические лица Ярославской области хранят в банках 305,4 миллиарда рублей.

- Динамика вкладов за последний год говорит о том, что жители региона и ярославские предприятия заботятся о создании подушки безопасности и при этом доверяют традиционным банковским инструментам, – прокомментировал цифры статистики управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.