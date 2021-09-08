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Общество8 сентября 2021 18:30

В Ярославской области мужчина задохнулся в авто

Погибший отравился выхлопными газами
Влада Красоткина
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Кадр с места происшествия.

Кадр с места происшествия.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

7 сентября в одном из гаражей Рыбинска нашли тело 30-летнего мужчины. Труп лежал в машине. Никаких следов насильственной смерти на нем не было.

- По результатам судебно-медицинского вскрытия установлено, что причиной смерти мужчины явилось отравление окисью углерода, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Следователям удалось восстановить хронологию событий, при которых рыбинец скончался. Согласно материалам дела, мужчина завел двигатель машины, включил обогрев салона и отравился выхлопными газами.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего: осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.