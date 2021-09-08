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Происшествия8 сентября 2021 12:37

Семейные разборки: ярославец залил кровью подъезд, чтобы напугать жену

А напугал своих соседей
Полина Вачнадзе
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Весь первый этаж подъезда был в крови. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Весь первый этаж подъезда был в крови. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Страшную картину обнаружили жители дома №42 на улице Клубной в Ярославле, когда утром вышли из своих квартир в подъезд. Пол, стены, перила – весь первый этаж был в крови.

- Находимся в страхе. Утром, выходя на работу, мы обнаружили весь первый этаж (пол и стены) залитый кровью. Никто ничего не говорит. Нас интересует самое главное: жив ли человек? Поймали ли того, кто это сделал? Страшно отпускать детей, да и самим страшно, - жалуется подписчик в группе «Подслушано в Ярославле».

В полиции сообщили, что по данному инциденту проводится проверка.

- Установлено, что местный житель в ходе конфликта после распития спиртного, чтобы заставить супругу беспокоиться о нем, в подъезде дома причинил себе телесные повреждения острым предметом. Мужчина госпитализирован в медучреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.