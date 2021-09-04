Водителя откачивали час: в Ярославле столкнулись грузовик и четыре легковушки

Водителя фуры спасти не удалось. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Вчера, 3 сентября, в Ярославле на улице Менделеева произошла крупная авария: столкнулись грузовик "Рено" и легковые машины "Генезис", "Тойота", "Митсубиши", "Опель". По словам очевидцев, водителю грузовика стало плохо за рулем.

- Он врезался в стоящие на светофоре машины. С водителем ехал молодой парень. Никто не пострадал, кроме водителя фуры. Его пытались откачать час, но безуспешно, - рассказывает подписчик группы "Жесть Ярославль" ВКонтакте.

- Легковушки в кучу и сзади фура, - пишет другой очевидец.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, водитель "Рено", 60-летний мужчина, скончался на месте аварии при проведении реанимационных мероприятий. Других пострадавших нет.