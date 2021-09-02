В Переславском районе столкнулись два грузовика
Фото: УМВД по Ярославской области
1 сентября в Переславском районе на трассе «Москва-Холмогоры» столкнулись два грузовика с полуприцепами: «Вольво» и «ДАФ». За рулем одного находился 30-летний мужчина, вторым управлял 29-летний водитель, сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
- Водитель автомашины «Вольво» с травмами госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства аварии, - пояснили в полиции.
На место выезжали сотрудники ДПС, МЧС, медики.
Полиция просит водителей неукоснительно соблюдать все норма ПДД: не превышать скорость, следить за боковым интервалом и дистанцией, не выезжать на встречную полосу при обгоне и не забывать о сигнале поворота при перестроении.