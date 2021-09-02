В Переславском районе столкнулись два грузовика Фото: УМВД по Ярославской области

1 сентября в Переславском районе на трассе «Москва-Холмогоры» столкнулись два грузовика с полуприцепами: «Вольво» и «ДАФ». За рулем одного находился 30-летний мужчина, вторым управлял 29-летний водитель, сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

- Водитель автомашины «Вольво» с травмами госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства аварии, - пояснили в полиции.

На место выезжали сотрудники ДПС, МЧС, медики.

Полиция просит водителей неукоснительно соблюдать все норма ПДД: не превышать скорость, следить за боковым интервалом и дистанцией, не выезжать на встречную полосу при обгоне и не забывать о сигнале поворота при перестроении.