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Общество30 августа 2021 13:04

В Ярославле третий день ищут 16-летнего подростка

Последний раз юношу видели дома
Влада Красоткина
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Если вы что-то знаете о местоположение подростка, то сообщите об этом в полицию.

Если вы что-то знаете о местоположение подростка, то сообщите об этом в полицию.

Фото: УМВД по Ярославской области

Уже третий день в Ярославле ищут 16-летнего Тимофея Начиналова. Последний раз парня видели дома 28 августа. После его телефон не отвечал, обратно в квартиру он не вернулся - близкие начали бить тревогу.

- На вид Тимофею 18 лет, его рост 187 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые. Был одет в черную толстовку с капюшоном и джинсы, обут в черные кроссовки, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Если вы что-то знаете о местоположение подростка, то сообщите об этом в полицию по телефонам 02 или 102.