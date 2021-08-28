Страшно отправить на уроки: в Ярославской области усилили безопасность в школах

Пресс-конференции с председателем правительства Ярославской области Романом Колесовым и директором департамента образования Ириной Лободой. Фото: Влада Красоткина

Трагедия в Казани 11 мая потрясла всю Россию. Ужасные потери заставили задуматься каждый регион страны над безопасностью детей в школе - Ярославский не стал исключением.

В области идет очень плотная работа по установке экстренных кнопок, видеонаблюдения, ограждения двора и прочих средств безопасности в школах.

- Уже 924 учреждения имеют экстренные кнопки, 926 - системы наблюдения. Огромной помощью являются средства выделенные средства на антитеррористическую защищенность. До конца года все учреждения будут оборудованы необходимыми приборами, - сообщили на пресс-конференции с председателем правительства Ярославской области Романом Колесовым.

Также в правительстве Ярославской области с сентября стартует проект, который направлен на изучение контента потребляемого школьниками в Интернете.