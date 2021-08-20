В Рыбинске нашли тело матери двоих детей

Женщина пропала пять дней назад. ФОТО: Группа "Лиза Алерт Ярославская область" ВКонтакте

В Рыбинске прекратили поиски 42-летней женщины, пропавшей 15 августа. Ирина ушла из дома и перестала ходить на связь. Тогда родные обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры. И вот спустя пять дней поиски завершены. К сожалению, женщина погибла.

Как сообщают рыбинские СМИ, на теле Ирины имеются признаки насильственной смерти – удушения. Труп нашли в дачном поселке.

У погибшей остались две маленькие дочки.

- Безумно жалко, светлый, жизнерадостный человек. Девочкам и маме соболезнования, - пишут в местных пабликах знакомые погибшей.