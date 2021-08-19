Ярославцев приглашают на бесплатное кино под открытым небом

Фильмы и мультфильмы показывают каждую пятницу и субботу Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле каждую пятницу и субботу можно бесплатно посмотреть фильмы и мультфильмы. Показы проходят под открытым небом на площадке у колеса обозрения.

- Репертуар мы выбираем вместе с подписчиками наших социальных сетей. Часто показываем мультфильмы и комедии. В случае плохих погодных условий кинопоказы проводим в шатре около колеса обозрения, - сказала директор по рекламе и связям с общественностью колеса обозрения «Золотое кольцо» Анастасия Рейхарт.

Фильмы начинают показывать в 21:00.