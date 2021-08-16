На Рыбинском водохранилище спасли пассажиров яхты

Яхта села на мель в шести километрах от берега. Фото: управление федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ярославской области

На Рыбинском водохранилище Ярославской области спасли пассажиров яхты и само судно во время бедствия. Яхта села на мель в шести километрах от берега у деревни Легково.

- Двое отдыхающих граждан сбились с курса и сошли с судового хода, в результате чего их яхта и села на мель. Они находились вдали от берега более 12 часов, в том числе в течение ночи, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ярославской области.

Сотрудники ОМОН перекинули людям на борту швартовочную веревку, после чего патрульный катер снял яхту с мели. За время происшествия никто не пострадал.