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Общество16 августа 2021 16:22

На Рыбинском водохранилище спасли пассажиров яхты

Судно терпело бедствие
Влада Красоткина
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Яхта села на мель в шести километрах от берега. Фото: управление федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ярославской области

Яхта села на мель в шести километрах от берега. Фото: управление федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ярославской области

На Рыбинском водохранилище Ярославской области спасли пассажиров яхты и само судно во время бедствия. Яхта села на мель в шести километрах от берега у деревни Легково.

- Двое отдыхающих граждан сбились с курса и сошли с судового хода, в результате чего их яхта и села на мель. Они находились вдали от берега более 12 часов, в том числе в течение ночи, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ярославской области.

Сотрудники ОМОН перекинули людям на борту швартовочную веревку, после чего патрульный катер снял яхту с мели. За время происшествия никто не пострадал.