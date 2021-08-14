«Полетел вслед за ней»: в Ярославле собака с хозяином провалились в открытый колодец

Колодец не видно из-за травы. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано Ярославль"

Вечером 13 августа ярославец со своей собакой гуляли по Тутаевскому шоссе рядом с Сельхозакадемией. Каково было удивление жителя, когда в полуметре от тротуара он провалился вместе со своим питомцев в открытый колодец.

- Провалилась собака, вслед за ней полетел человек, так как собака была на поводке. Чудом не пострадали, - сообщил очевидец в группе ВКонтакте "Подслушано Ярославль".

Глубина ливневки около трех метров. Рядом не было никак ограждающих сооружений. Сам колодец зарос травой, просто так его не увидишь.