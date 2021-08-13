Зима близко: ярославское отделение партии «Новые люди» требует утеплить трубопроводы

Ярославское отделение партии «Новые люди» требует утеплить трубопроводы. ФОТО: Олег Петров

Пока ресурсоснабжающие организации готовятся к грядущему осенне-зимнему сезону, активисты ярославского отделения партии «Новые люди» решили сами узнать, как обстоят дела с теплосетями.

Выяснили: все довольно печально. Например, теплотрасса за улицей Громова почти вся «раздета». Только небольшая часть имеет теплоизоляцию, да и то ветхую. Это значит, что осенью и зимой вода в дома брагинцев будет поступать холоднее, чем нужно.

Между тем в администрации говорят: «Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации — один из важнейших аспектов надлежащего оказания услуг по управлению многоквартирными домами... На инженерных сетях проводятся ремонт, промывка и опрессовка системы отопления. Такие работы находятся под особым контролем!».

«Новые люди» решили сами узнать, как обстоят дела с теплосетями. ФОТО: Олег Петров

Увы, сегодняшний рейд по заросшим тропам вдоль труб говорит об обратном.

— Власти и генерирующие компании должны понять, что привести коммуникации в относительный порядок не стоит больших денег. Сети не во всех местах выглядят ужасно, за ними просто нужно следить, — считает заместитель руководителя ярославского отделения партии «Новые люди» Владислав Мирошниченко. — Иначе все чаще будут повторяться ситуации как в Ростове этой зимой, когда без воды и отопления остались тысячи людей.

Общественный деятель Михаил Рахимов уверен, что на генерирующую компанию можно повлиять, если больше обращать внимание на состояние сетей — уличных и домовых.

— Мы ведь видим только ту часть, которая на поверхности, а сети под землей могут быть еще хуже. Сейчас все утечки диагностируются с помощью специальных устройств. И если где-то каждый год перекапывают, значит, собственник трубы попросту не в состоянии провести нормальный ремонт, — говорит Рахимов. — Но самым верным способом проверить, какой температуры вода поступает в дома, будут показания общедомовых счетчиков. Сейчас, насколько мне известно, они установлены в подавляющем большинстве домов. Если температура или давление не соответствуют нормативам подачи, есть все основания обратиться с жалобой в генерирующую компанию. Хотя ТГК-2 должна сама контролировать качество ресурса на исходящем водоводе, а не перекладывать это на людей.