Житель Ярославской области угнал трактор, чтобы доехать до дома

Подозреваемый пояснил, что заведомо знал о том, что кабина трактора не закрыта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летнего жителя Данилова Ярославской области могут лишить свободы на пять лет за угон трактора. Мужчину подозревают в том, что он находясь на территории транспортного предприятия, незаконно сел за руль трактора "МТЗ" и уехал домой.

- Подозреваемый пояснил, что заведомо знал о том, что кабина трактора не закрыта, ключи находятся в замке зажигания. Транспортное средство он решил использовать, чтобы доехать до места жительства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По дороге домой мужчину остановили сотрудники ДПС ГИБДД и угон раскрылся.