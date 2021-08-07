Ярославские приставы выселили из дома отца, который не занимался своими детьми

В Ярославской области судебные приставы помогли матери троих детей вселиться в загородный дом. ФОТО: УФССП по Ярославской области

В Ярославской области судебные приставы помогли матери троих детей вселиться в загородный дом, который после развода стал ее собственностью. Однако бывший муж не спешил освобождать жилплощадь.

Женщина обратилась в суд с требованием расторгнуть брак. По ее словам, супруг никаким образом не занимался воспитанием их троих детей и не участвовал в их жизни материально. Муж и жена развелись, но совместно нажитое имущество им тоже пришлось делить через суд. В итоге многодетной матери отошел загородный дом.

Вот только экс-супруг и отец троих детей выселяться из коттеджа не спешил. Пришлось женщине обращаться к приставам.

- Работники службы сразу же явились к должнику, вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и требование со сроками исполнения. Под контролем представителей закона должник собрал вещи и покинул жилой дом. С помощью судебных приставов мать с тремя детьми смогла заселиться в принадлежащий ей загородный дом, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.