Ярославские власти рассказали, какие автобусные маршруты самые проблемные и почему

Основная беда – нехватка автобусов на маршрутах Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 5 августа, в мэрии Ярославля прошла пресс-конференция, на которой рассказали, с какими проблемами столкнулись ярославцы после запуска транспортной реформы. Хотя, конечно, сами пассажиры общественного транспорта о своих проблемах могли бы рассказать и ярче, и подробнее. Сейчас людей больше интересует, как эти проблемы городские власти намерены решать.

Например, что делать с нехваткой автобусов на линиях. По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Ярославля Сергея Волканевского, больше всего вопросов к перевозчикам «Гирфтранс» и «Транском-Авто». У первого в обслуживании находятся 15 маршрутов: №№2, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 18К, 32, 41, 49, 65, 66, 79 и 92. Но на линии работают только 50% транспорта. Второй перевозчик обслуживает маршруты №№ 6, 12, 21, 21Б, 21Т, 22, 22С, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 40К, 43, 44К, 55, 58, 59, 64, 68 и 93Г. Работает 68% от необходимого транспорта.

Как пояснил Сергей Волканевский, компаниям уже направлено предупреждение. Если ситуация не нормализируется, с перевозчиками контракты будут расторгнуты. Но кто придет им на смену?

Пока что ярославцев успокаивают примерами других городов, где тоже проходили транспортные реформы.

- Первое время любая реформа имеет свои минусы. С такой проблемой столкнулась Кострома в 2016 году. Но спустя 5-6 месяцев маршрутная сеть заработала хорошо и негатив ушел. Уверен, что со временем ярославцы привыкнут и не будут испытывать проблем, - говорит заместитель начальника Восточного межрегионального управления государственного дорожного надзора ЦФО федеральной службы по надзору в сфере транспорта Алексей Кирьянов.