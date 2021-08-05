В Ярославле сборщик мебели украл у заказчицы ювелирные украшения

То, что стоило почти 70 тысяч рублей, злоумышленник продал за 15 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ярославле перед судом предстанет 33-летний житель Первомайского района. Мужчину обвиняют в краже золотых украшений.

Злоумышленник устроился на работу в мебельную компанию и в марте этого года пошел на заказ в квартиру на Красноперевальском переулке. Вместе с напарниками на протяжении нескольких дней он собирал мебель, а когда рабочие закончили свое дело и ушли, хозяйка квартиры не досчиталась нескольких колец, сережек, цепочек и подвесок из золота и серебра. Ущерб составил 66 500 рублей.

В процессе расследования уголовного дела полиция установила всех сотрудников компании, которые занимались сборкой мебели. И злоумышленник сознался. По его словам, он уже продал все украшения незнакомому человеку, выручив за них 15 тысяч рублей.

- В рамках судебно-психиатрической экспертизы у обвиняемого выявлено хроническое психическое расстройство в виде эмоционально неустойчивого расстройства личности, импульсивный тип. Статья «Кража» предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дзержинский районный суд, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района.