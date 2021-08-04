День Толгской иконы Божией Матери в Ярославле: как добраться до монастыря

Праздник будут отмечать 20 и 21 августа Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле 20 и 21 августа будут отмечать день Толгской иконы Божией Матери. В эти дни, как сообщает мэрия города, работу автобусов организуют следующим образом:

- автобусы «21Т «Поселок Толга – Очапки» и автобусы №34 «Красная площадь – Толгский монастырь» будут ходить в соответствии с действующим расписанием;

- автобусы №21 «Красная площадь – Очапки», №21Б «Резинотехника – улица Павлова», №40 «Резинотехника – Машприбор», №93Г «Очапки – Ярославль Главный» будут заезжать на остановку «Толгский монастырь» в обоих направлениях.