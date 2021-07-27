В Ярославле сотрудник полиции получил взятку от строительной компании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36-летний житель Ярославля признан виновным по статье «Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». В 2019 году мужчина работал заместителем директора в строительной компании. Как было установлено во время судебного заседания, он дал взятку сотруднику полиции, который курировал строительство объектов для регионального управления Министерства внутренних дел. Размер взятки – около 400 тысяч рублей. Эти деньги представитель правоохранительных органов получил за то, что «закроет глаза» на невыполненные строительные работы.

- Суд назначил заместителю директора наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. – Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел и в сентябре 2020 года получил семь с половиной лет лишения свободы, а также лишение прав в течение 10 лет занимать должности, связанные с работой в государственных органах. Кроме того, суд конфисковал у него в доход государства денежные средства в размере более 7,6 миллионов рублей, полученные в качестве взятки.

Приговор в законную силу не вступил.