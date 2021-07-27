В Ярославле подросток на мотоцикле сбил 9-летнего мальчика Фото: Сергей ГАПОН

В Ярославле на 1-ой улице Кольцова вчера, 26 июля, произошло ДТП. 15-летний подросток не справился с управлением мотоцикла и сбил 9-летнего мальчика. Ребенка, как сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области, госпитализировали в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по данному ДТП, устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия. Прав на управление мотоциклом у несовершеннолетнего не было: водительские удостоверения на мопеды, скутеры и мотоциклы выдаются с 16 лет.

- Госавтоинспекция призывает водителей, управляющих мототехникой, к строгому соблюдению Правил дорожного движения: проявляйте на дороге взаимоуважение, соблюдайте скоростной режим, не допускайте выезда на встречную полосу, будьте внимательными при перестроении, - обращаются к водителям полицейские.