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Происшествия27 июля 2021 11:20

В Ярославле подросток на мотоцикле сбил 9-летнего мальчика

Ребенок госпитализирован
Полина Вачнадзе
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В Ярославле подросток на мотоцикле сбил 9-летнего мальчика

В Ярославле подросток на мотоцикле сбил 9-летнего мальчика

Фото: Сергей ГАПОН

В Ярославле на 1-ой улице Кольцова вчера, 26 июля, произошло ДТП. 15-летний подросток не справился с управлением мотоцикла и сбил 9-летнего мальчика. Ребенка, как сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области, госпитализировали в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по данному ДТП, устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия. Прав на управление мотоциклом у несовершеннолетнего не было: водительские удостоверения на мопеды, скутеры и мотоциклы выдаются с 16 лет.

- Госавтоинспекция призывает водителей, управляющих мототехникой, к строгому соблюдению Правил дорожного движения: проявляйте на дороге взаимоуважение, соблюдайте скоростной режим, не допускайте выезда на встречную полосу, будьте внимательными при перестроении, - обращаются к водителям полицейские.