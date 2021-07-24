В Ярославле на отремонтированном участке Которосльной набережной нашли нарушения

Рабочие будут заново укладывать асфальт. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле идет ремонт на Которосльной набережной. Работы должны были закончится еще 15 июля, но у подрядчиков каждый день появляются новые неприятности.

- Во время приемки работ на участке Которосльной набережной протяженностью порядка 110 метров, были выявлены нарушения по части поперечных и продольных уклонов. На данный момент подрядная организация фрезерует участок, будет заново укладывать асфальт. Это обычные рабочие моменты, ничего страшного нет, - сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Работы ведутся и на тротуаре. Сейчас идет отсыпка пешеходных дорожек щебнем.